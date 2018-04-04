Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках
Може затопити причали Ренійського морського торгівельного порту.
Найближчими днями на річках України очікується підвищення рівнів води.
Сьогодні в Україні без опадів, місцями температура до +20° (карта)
Про це попереджає Український гідрометцентр.
Так, до 5 квітня на р. Дунай біля м. Вилкове (Одеська обл.) внаслідок проходженням хвилі весняного водопілля та нагінного вітру очікується збереження небезпечних рівнів води в межах 160-170 см (при 155 см підтоплення понижених незаселених ділянок міста).
Протягом 3-5 квітня на українській ділянці р. Дунай, у зв’язку з проходженням хвилі весняного водопілля очікується подальше підвищення рівнів води з досягненням небезпечної позначки 535 см над нулем поста, при якій починається підтоплення причалів № 1-5 Ренійського морського торгівельного порту.
Нагадаємо, у місті Охтирка Сумської області 2 квітня для боротьби з паводком зруйнували об'їзну дорогу навколо районного центру, щоб висока вода пішла на поля.
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