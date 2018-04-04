Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках

09:34, 4 квітня 2018
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Може затопити причали Ренійського морського торгівельного порту.

На річках очікуються підйоми рівнів води / УНІАН
На річках очікуються підйоми рівнів води / УНІАН

Найближчими днями на річках України очікується підвищення рівнів води.

Сьогодні в Україні без опадів, місцями температура до +20° (карта)

Про це попереджає Український гідрометцентр.

Так, до 5 квітня  на р. Дунай біля м. Вилкове  (Одеська обл.) внаслідок проходженням  хвилі весняного водопілля та нагінного вітру очікується збереження небезпечних рівнів води  в межах 160-170 см  (при 155 см  підтоплення понижених незаселених ділянок міста). 

Протягом 3-5 квітня на українській ділянці р. Дунай, у зв’язку з проходженням хвилі весняного водопілля очікується подальше підвищення рівнів води з досягненням небезпечної позначки 535 см над нулем поста, при якій починається підтоплення причалів № 1-5 Ренійського морського торгівельного порту.

Нагадаємо, у місті Охтирка Сумської області 2 квітня для боротьби з паводком зруйнували об'їзну дорогу навколо районного центру, щоб висока вода пішла на поля.

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