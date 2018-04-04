У результаті сходження зсуву в Італії загинули двоє людей

10:50, 4 квітня 2018
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Загинула подружня пара з Швейцарії.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Двоє людей стали жертвами сходження опролзня на півночі Італії.

У Мозамбіку 17 осіб загинули через обвал купи сміття

На кордоні зі Швейцарією частина скелі обрушилася на автотрасу 337 в районі долини Вігеццо, передає Euronews.

У результаті загинула подружня пара з Швейцарії, яка планувала провести вихідні в Італії з нагоди католицького Великодня.

Наголошується, що це вже не перший трагічний випадок на цій трасі. Місцеві жителі неодноразово вимагали від влади вжити заходів, щоб убезпечити маршрут.

Нагадаємо, не менше семи осіб загинули, ще троє отримали поранення в результаті сходження зсуву на півночі Пакистану.

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