У Карапатах зберігається лавинна небезпека

11:39, 4 квітня 2018
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Лавинна небезпека сягає 3 рівня.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / Фото УНІАН
У Карпатах зберігається лавинна небезпека / Фото УНІАН

Сьогодні, 4 квітня, у Карпатах очікується лавинна небезпека.

Сьогодні в Україні без опадів, місцями температура до +20° (карта)

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

"4 квітня у горах Iвано-Франкiвської і високогір'ї Закарпатської областей зберігається значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, найближчими днями на річках України очікується підвищення рівнів води.

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