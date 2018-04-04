У Чернігові і передмісті залишаються підтопленими 40 житлових і майже 400 дачних будинків
Рівень води в річках Стрижень і Білоус поступово знижується.
У Чернігові і передмісті на сьогоднішній день залишаються підтопленими 40 житлових і майже 400 дачних будинків.
Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.
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Згідно з повідомленням, станом на ранок 4 квітня, у Чернігові та Чернігівському районі залишаються підтопленими 40 житлових будинків, 90 домогосподарств і кілька сотень дачних ділянок, на яких розташовані майже 400 дачних будинків. Зараз рівень води в річках Стрижень і Білоус поступово знижується.
Для допомоги власникам приватних домогосподарств по відкачуванню талих вод з підвальних приміщень і дворів зареєстровано 9 випадків залучення техніки та особового складу підрозділів управління ДСНС України в Чернігівській області. Крім того, зареєстровано два випадки надання допомоги по евакуації 39 громадян з підтоплених домогосподарств у Чернігові.
У соцмережах на адресу міської влади пролунали звинувачення, що підтоплення приватного сектору в Чернігові сталося тому, що невчасно спустили воду з р. Стрижень.
Мер Владислав Атрошенко сьогодні під час засідання виконкому відкинув провину міської влади в підтопленні, пояснивши, що приміщення побудовані нижче рівня переливу. У той же час, у місті прогнозують підтоплення приватного сектору від повені на Десні. Тільки протягом минулої доби рівень води в річці збільшився на 50 см, досягнувши 382 см над нулем поста, а максимальна позначка цієї весни очікується на рівні 660 см.
Для розуміння ситуації мер запланував обліт міста на вертольоті, про що вже домовився з представниками ДСНС.
Нагадаємо, у найближчі дні на річках України очікується підвищення рівнів води.
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