В Японії стався землетрус

14:03, 4 квітня 2018
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Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

В Японії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
В Японії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У середу, 4 квітня, в Японії стався землетрус магнітудою 4,5.

У результаті землетрусу в Ірані постраждали більше 20 осіб

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 65 км від міста Наміє. Осередок землетрусу залягав на глибині 38,5 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у понеділок, 2 квітня, в Болівії стався землетрус магнітудою 6,8. У результаті землетрусу ніхто не постраждав, руйнувань немає, повідомлень про збитки або паніки серед місцевих мешканців не надходило.

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