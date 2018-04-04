В Японії стався землетрус
Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.
У середу, 4 квітня, в Японії стався землетрус магнітудою 4,5.
У результаті землетрусу в Ірані постраждали більше 20 осіб
Про це повідомляє Геологічна служба США.
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 65 км від міста Наміє. Осередок землетрусу залягав на глибині 38,5 км
Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.
Нагадаємо, у понеділок, 2 квітня, в Болівії стався землетрус магнітудою 6,8. У результаті землетрусу ніхто не постраждав, руйнувань немає, повідомлень про збитки або паніки серед місцевих мешканців не надходило.
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