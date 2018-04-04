На Фіджі збільшилася кількість жертв циклону "Джозі"
Майже 2300 осіб залишаються в центрах евакуації.
Жертвами тропічного циклону "Джозі" на Фіджі стали вже шестеро осіб.
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Майже 2300 осіб залишаються в центрах евакуації. Зараз серед постраждалих розподіляють продовольство та іншу допомогу, передає Floodlist.
Багато автодоріг вже відкрили, відновлено водопостачання та подача електроенергії. Місцева влада почала проведення оцінок збитків, які завдала стихія.
У той же час метеорологи попереджають про можливість нових повеней через дощі.
Раніше повідомлялося, що чотири людини загинули, ще одна зникла безвісти в результаті тропічного урагану "Джозі".
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