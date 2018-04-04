В Україні завтра збережеться тепла і сонячна погода (відеопрогноз)

16:30, 4 квітня 2018
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У західних областях очікуються літні +22°.

Завтра в Украине без осадков / pexels.com/u/nastasia-14543/
Завтра в Україні без опадів / pexels.com/u/nastasia-14543

Згідно з даними Погода УНІАН, 5 квітня в Україні без опадів, на заході до +22°.

У Києві сьогодні буде хмарно, вдень до +19°

На сході без опадів, температура до +16°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +19°.

На заході України без опадів. Температура до +22°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +18°. У центрі без опадів, температура до +17°.

За народним прогнозом, 5 квітня - день Никона і Федула. Никон - руйнівник снігового покриву, а Федул - покровитель вітру. Прийшов Федул - теплий вітер подув.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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