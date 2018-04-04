У Києві завтра без опадів, вдень температура до +18°

Ввечері у столиці до +14°.

У Києві завтра без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 5 квітня, у Києві без опадів, температура до +18°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +18°, ввечері - до +14°. Вітер південний, до 4,9 м/с.

Сонце в столиці зійде у 06:28, а зайде о 19:34.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня в Україні без опадів, на заході до +22°.

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