В Україні сьогодні буде тепло і сухо (карта)

08:00, 5 квітня 2018
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На заході потепліє до +22°.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, 5 квітня в Україні без опадів, на заході до +22°.

У Чернігові і передмісті залишаються підтопленими 40 житлових і майже 400 дачних будинків

На сході без опадів, температура до +16°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +19°.

На заході України без опадів. Температура до +22°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +18°. У центрі без опадів, температура до +17°.

Прогноз на 5 квітня / УНІАН
Прогноз на 5 квітня / УНІАН

За народним прогнозом, 5 квітня - день Никона і Федула. Никон - руйнівник снігового покриву, а Федул - покровитель вітру. Прийшов Федул - теплий вітер подув.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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