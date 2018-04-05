В Україні сьогодні буде тепло і сухо (карта)

На заході потепліє до +22°.

Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, 5 квітня в Україні без опадів, на заході до +22°.

Читайте також У Чернігові і передмісті залишаються підтопленими 40 житлових і майже 400 дачних будинків

На сході без опадів, температура до +16°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +19°.

На заході України без опадів. Температура до +22°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +18°. У центрі без опадів, температура до +17°.

Прогноз на 5 квітня / УНІАН

За народним прогнозом, 5 квітня - день Никона і Федула. Никон - руйнівник снігового покриву, а Федул - покровитель вітру. Прийшов Федул - теплий вітер подув.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.