У Києві сьогодні без опадів, температура підніметься до +18°

08:30, 5 квітня 2018
22

Ввечері у столиці до +14°.

Сьогодні В Києві без опадів / фото УНІАН
Сьогодні В Києві без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 5 квітня, в Києві без опадів, температура до +18°.

Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +18°, ввечері - до +14°. Вітер південний, до 4,9 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:28, а зайде о 19:34.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня в Україні без опадів, на заході до +22°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Завтра в Україні практично без опадів, на півдні температура до +19° (відеопрогноз) Завтра в Україні практично без опадів, на півдні температура до +19° (відеопрогноз)
У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні та заході до +21° (карта) В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні та заході до +21° (карта)
В Європі настало "квітневе літо": у Німеччині та Нідерландах вже засмагають (відео) В Європі настало "квітневе літо": у Німеччині та Нідерландах вже засмагають (відео)
У Києві завтра пройде дощ, вдень температура до +13° У Києві завтра пройде дощ, вдень температура до +13°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 3 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
49 %
759 мм
5.4 м/с
2 %
Стрічка новин