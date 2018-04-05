Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на водоймах України
Існує можливість підтоплення причалів Ренійського морського торгівельного порту.
Найближчими днями в Україні продовжиться розвиток весняного водопілля.
Про це попереджає Український гідрометцентр.
У Чернігові і передмісті залишаються підтопленими 40 житлових і майже 400 дачних будинків
Так, 5-6 квiтня подальший підйом рівнів води становитиме:
- на рiчках басейнів Прип'яті, Сіверського Дінця 0,1-0,5 м з подальшим затопленням заплавних територiй та досягненням і перевищенням вiдмiток початкового затоплення окремих господарських споруд (у Ратнiвському, Старовижівському р-нах Волинської обл.; Біловодському районі Луганської області) та виходом води на заплаву Сіверського Дінця у створах постів Яремівка, Лисичанськ;
- на лівих притоках Середнього Дніпра 0,6-1,0 з виходом води на заплаву (Сумська, Полтавська, Дніпропетровська обл.);
- на річках басейну Десни (Чернігівська, Сумська обл.) 0,5-1,0 м.
Також 5 квітня на р. Дунай-м. Вилкове (Одеська обл.) зберігатимуться небезпечні рівні води в межах 160-170 см над нулем поста. На українській ділянці Дунаю у створі гідропоста Рені зберігається можливість досягнення небезпечної позначки підтоплення причалів Ренійського морського торгівельного порту.
Крім того, 5-6 квiтня на рiчках басейнів Прип'яті, Сіверського Дінця можливе досягнення небезпечних відміток початкового затоплення окремих господарських об'єктів у Волинській та Луганській областях.
Нагадаємо, 5 квітня в Україні без опадів, на заході потепліє до +22°.
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