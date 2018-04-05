На Філіппінах стався потужний землетрус

10:46, 5 квітня 2018
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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався поруч з населеним пунктом Тарргона.

На Філіппінах стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
На Філіппінах стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У четвер, 5 квітня, на Філіппінах стався землетрус магнітудою 5,9.

У Болівії стався потужний землетрус

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 45 км від населеного пункту Тарргона. Осередок землетрусу залягав на глибині 64,4 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу, який стався 2 квітня в провінції Керманшах, що на заході Ірану, постраждали 23 людини.

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