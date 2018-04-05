Укргідрометцентр попереджає про лавинну небезпеку в Карпатах

Снiголавинний сезон закритий тільки в Чернівецькій області.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / Фото УНІАН

Протягом 5-6 квітня у Карпатах зберігатиметься лавинна небезпека.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"5-6 квітня, у зв'язку з пiдвищенням температури повiтря, у високогір'ї Івано-Франкiвської та Закарпатської областей зберігається значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", - йдеться в повідомленні.

У той же час у горах Чернiвецької області, у зв'язку зi сходом снiгового покриву, снiголавинний сезон оголошується закритим.

Нагадаємо, найближчими днями в Україні продовжиться розвиток весняного водопілля.