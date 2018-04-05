Сильний вітер залишив без електроенергії майже 100 тисяч споживачів в Канаді

12:47, 5 квітня 2018
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Швидкість вітру досягала 90 км/год.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Майже 100 тисяч споживачів залишилися без електроенергії через сильний вітер на півдні канадської провінції Онтаріо.

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Через буревій також було порушено авіасполучення і рух на автошляхах, передає Global News.

За інформацією місцевих енергетичних компаній, без світла залишилися майже 100 тисяч споживачів. Вітер, швидкість якого досягала 90 км/год, повалив численні лінії електропередач.

Нагадаємо, жертвами тропічного циклону "Джозі" на Фіджі стали шість осіб.

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