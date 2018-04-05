На Чернігівщині залишаються підтопленими більше 30 домогосподарств

Через початок льодоходу на Десні у Новгород-Сіверському розведено понтонний міст, в результаті чого порушено пряме транспортне сполучення з трьома селами.

На Чернігівщині більше 30 домогосподарств залишаються підтопленими / ДСНС

У Чернігівській області залишаються підтопленими 36 домогосподарств, серед яких два житлових будинки.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України в Чернігівській області.

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Так, продовжуються роботи по відкачці води з території домогосподарств по вул. Набережна, Берегова, Ковпака, провул. Набережний у с. Старий Білоус Чернігівського району. Підтопленими ще залишаються 30 домогосподарств, з них 2 житлових будинки.

У Чернігові підтопленими залишаються присадибні ділянки в 6 домогосподарствах по вул. Гонча. Проведення робіт по відкачці води заплановане на 5 квітня.

Загалом для надання допомоги та проведенню невідкладних робіт від підрозділів У ДСНС в області залучалося 46 чоловік особового складу та 16 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Учора, 4 квітня, внаслідок підйому рівня води в р. Снов стався перелив на ділянці 30 м та глибиною 60-70 см ґрунтової дороги між селами Великий та Малий Дирчин Городнянського району. Сполучення та забезпечення 30 проживаючих у населеному пункті осіб речами першої необхідності, продуктами харчування та лікарськими засобами здійснюється за допомогою автотранспорту підвищеної прохідності.

Через початок льодоходу на р. Десна у м. Новгород-Сіверський розведено понтонний міст, в результаті чого порушено пряме транспортне сполучення з селами Бирине, Підгірне та Прокопівка. Сполучення наразі здійснюється через Сумську область.

Нагадаємо, найближчими днями в Україні продовжиться розвиток весняного водопілля.