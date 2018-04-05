Мощный ветер разрушил ангар в аэропорту возле Хьюстона (видео)

15:19, 5 квітня 2018
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Ветер разбил восемь самолетов.

Скриншот / ТСН
Скриншот / ТСН

В аэропорту рядом с городом Хьюстон (США) сильный ветер нанес ущерб на миллионы долларов на аэродроме "Гобби".

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Скорость ветра достигала сотни километров в час, этого хватило, чтобы разрушить ангар, в котором стояли самолеты, и повредить несколько лайнеров, припаркованных неподалеку, говорится в сюжете ТСН.

Всего ветер разбил восемь самолетов. 

Напомним, жертвами тропического циклона "Джози" на Фиджи стали шесть человек.

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