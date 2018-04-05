В Україні завтра місцями пройдуть дощі, на півдні температура до +20° (відеопрогноз)

16:30, 5 квітня 2018
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Дощі очікуються на заході країни.

В Україні завтра місцями пройдуть дощі / live4fun.ru
В Україні завтра місцями пройдуть дощі / live4fun.ru

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 6 квітня, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +20°.

На Чернігівщині залишаються підтопленими більше 30 домогосподарств

На сході без опадів, температура до +16°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +20°.

На заході України пройдуть дощі. Температура до +16°.

У північних областях місцями пройдуть дощі. Температура до +17°. У центрі також місцями очікуються опади, температура до +18°.

За народним прогнозом, 6 квітня - день Захарія. Сьогоднішній день покаже, якою буде весна. На Захарія ніч тепла - весна дружня.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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