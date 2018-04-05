Синоптики прогнозують пориви південно-західного вітру та грози.

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До кінця дня 5 квітня синоптики очікують на території Львівщини значне посилення південно-західного вітру.

Львівський регіональний центр з гідрометеорології прогнозує місцями пориви південно-західного вітру та шквали до 15 – 20 м/с, а також грози, передає Zaxid.net.

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Через це у Держслужбі з надзвичайних ситуацій у Львівській області оголосили штормове попередження.

Завтра, 6 квітня, за прогнозом синоптиків, у Львові буде хмарно з проясненнями, часом дощ. Вітер північно-західний, удень можливі пориви до 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі 5 – 7° тепла, удень 10 - 12° тепла.

Як повідомляла Погода УНІАН, у п'ятницю, 6 квітня, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +20°.