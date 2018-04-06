В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні до +20° (карта)

Найпрохолодніше буде на сході та заході країни.

Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 6 квітня, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +20°.

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На сході без опадів, температура до +16°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +20°.

На заході України пройдуть дощі. Температура до +16°.

У північних областях місцями пройдуть дощі. Температура до +17°. У центрі також місцями очікуються опади, температура до +18°.

Прогноз на 6 квітня / УНІАН

За народним прогнозом, 6 квітня - день Захарія. Сьогоднішній день покаже, якою буде весна. На Захарія ніч тепла - весна дружна.

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