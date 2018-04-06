Сьогодні в Києві без опадів, температура вдень до +16°

08:30, 6 квітня 2018
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Увечері температура до +13°.

Сьогодні В Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 6 квітня в Києві без опадів, температура до +16°.

На Чернігівщині залишаються підтопленими більше 30 домогосподарств

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +16°, ввечері - до +13°. Вітер південний і південно-західний, до 4,5 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:26, а зайде в 19:35.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 6 квітня, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +20°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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