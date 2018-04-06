Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на водоймах України
Вилкове може затопити.
Найближчими днями на водоймах України очікується підвищення рівнів води.
Про це попереджає Український гідрометцентр.
Сьогодні в Києві без опадів, температура вдень до +16°
Так, 6-8 квітня на українській ділянці Дунаю біля м. Вилкове очікується підвищення рівнів води, внаслідок нагонів вітру в умовах проходження весняного водопілля:
- 6 квітня до відміток 170-180 - см над нулем поста;
- 7-8 квітня - 180-190 см, з досягненням небезпечної відмітки підтоплення 50% міста.
Також 6 квiтня на рiчках басейнів Прип'яті, Сіверського Дінця зберігається можливість досягнення небезпечних відміток часткового затоплення окремих господарських об'єктів у Волинській та населених пунктів Луганській областях.
Крым того, на рівнинних річках України продовжиться розвиток весняного водопілля. Упродовж 6 квiтня подальший підйом рівнів води становитиме:
- на рiчках басейнів Прип'яті, Сіверського Дінця 0,1-0,5 м з подальшим затопленням заплавних територiй, досягненням і перевищенням вiдмiток початкового затоплення окремих господарських споруд (у Ратнiвському, Старовижівському р-нах Волинської обл.) та населених пунктів у Новопсковському районі Луганської області;
- на лівих притоках Середнього Дніпра 0,2-0,6 м з виходом води на заплаву, її подальшим затопленням (Сумська, Полтавська обл.);
- на річках басейну Десни (Чернігівська,Сумська обл.) 0,4-1,0 м з виходом води на заплаву Десни в районі м. Новгород-Сіверський та малих річок у Чернігівській, Сумській областях.
На решті річок переважатиме добова інтенсивність росту рівнів води до 20-30 см.
Нагадаємо, у п'ятницю, 6 квітня, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +20°.
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