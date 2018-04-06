Інформації про руйнування не надходило.

У Китаї стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У четвер, 5 квітня, у Китаї стався землетрус магнітудою 4,9.

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Землетрус стався в повіті Чиглик Байнголен-Монгольського автономного округу Сіньцзян-Уйгурського автономного району, передає Сіньхуа з посиланням на Китайський центр сейсмологічних мереж.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився в точці з координатами 41,10 градуса північної широти і 87,65 градуса східної довготи. Гіпоцентр залягав на глибині 12 км.

Нагадаємо, у результаті землетрусу, який стався 2 квітня в провінції Керманшах на заході Ірану, постраждали 23 людини.