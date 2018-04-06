Погода на великодні вихідні: в Україні буде тепло і без опадів (карта)

На Великдень у західних областях очікується до +21°.

На Великдень в Україні буде тепло / Фото УНІАН

На вихідних в Україні збережеться тепла погода, опадів синоптики не обіцяють.

Згідно з даними Погода УНІАН, у суботу в столиці без опадів, температура повітря вночі +2°, вдень +12°. У неділю сонячно, +5°...+15°.

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У Львові завтра без опадів, вночі +5°, вдень +15°. У неділю хмарно з проясненнями, +6°...+18°.

У Луцьку в суботу вночі +4°, вдень +14°, ясно. У неділю вночі +7°, вдень +18°, без опадів.

У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря +3°...+13°. У неділю до +16°, сонячно.

Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +6°, вдень +19°. У неділю +5°...+17°.

У Харкові в суботу сонячно, температура вночі +2°, вдень +13°. У неділю +2°...+12°, без опадів.

Прогноз на 7 квітня / УНІАН

Прогноз на 8 квітня / УНІАН

У Дніпрі в суботу хмарно з проясненнями. Температура вночі +3°, вдень +17°. У неділю сонячно, температура повітря +4°...+15°.

У Сімферополі завтра хмарно з проясненнями, +9°...+18°. У неділю +6°...+18°, без опадів.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +5°, вдень +18°. У неділю без опадів, температура до +16°.

У Краматорську в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +2°, вдень +18°. У неділю температура до +14°, без опадів.

У Сєвєродонецьку завтра невелика хмарність, температура вночі +3°, вдень +18°. У неділю +3°...+14°, без опадів.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу хмарно з проясненнями, температура до +12°. У неділю сонячно, вночі +3°, вдень +18°.

У Моршині на Львівщині в суботу дощ, вночі - +4°, вдень +16°. У неділю без опадів, вночі +6°, вдень до +21°.

У Трускавці в суботу сонячно, температура до +15°. У неділю температура до +21°, без опадів.

У Сваляві завтра хмарно з проясненнями, +19°, у неділю ясно, температура повітря +9° ...+20°.

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