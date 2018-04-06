Погода на великодні вихідні: в Україні буде тепло і без опадів (карта)
На Великдень у західних областях очікується до +21°.
На вихідних в Україні збережеться тепла погода, опадів синоптики не обіцяють.
Згідно з даними Погода УНІАН, у суботу в столиці без опадів, температура повітря вночі +2°, вдень +12°. У неділю сонячно, +5°...+15°.
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні до +20° (карта)
У Львові завтра без опадів, вночі +5°, вдень +15°. У неділю хмарно з проясненнями, +6°...+18°.
У Луцьку в суботу вночі +4°, вдень +14°, ясно. У неділю вночі +7°, вдень +18°, без опадів.
У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря +3°...+13°. У неділю до +16°, сонячно.
Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +6°, вдень +19°. У неділю +5°...+17°.
У Харкові в суботу сонячно, температура вночі +2°, вдень +13°. У неділю +2°...+12°, без опадів.
У Дніпрі в суботу хмарно з проясненнями. Температура вночі +3°, вдень +17°. У неділю сонячно, температура повітря +4°...+15°.
У Сімферополі завтра хмарно з проясненнями, +9°...+18°. У неділю +6°...+18°, без опадів.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +5°, вдень +18°. У неділю без опадів, температура до +16°.
У Краматорську в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +2°, вдень +18°. У неділю температура до +14°, без опадів.
У Сєвєродонецьку завтра невелика хмарність, температура вночі +3°, вдень +18°. У неділю +3°...+14°, без опадів.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу хмарно з проясненнями, температура до +12°. У неділю сонячно, вночі +3°, вдень +18°.
У Моршині на Львівщині в суботу дощ, вночі - +4°, вдень +16°. У неділю без опадів, вночі +6°, вдень до +21°.
У Трускавці в суботу сонячно, температура до +15°. У неділю температура до +21°, без опадів.
У Сваляві завтра хмарно з проясненнями, +19°, у неділю ясно, температура повітря +9° ...+20°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+16°... +6°
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Дніпро+15°... +5°
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Донецьк+13°... +3°
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Житомир+16°... +6°
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Запоріжжя+14°... +5°
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Івано-Франківськ+16°... +3°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+17°... +5°
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Луганськ+11°... +3°
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Луцьк+18°... +7°
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Львів+17°... +6°
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Миколаїв+19°... +7°
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Одеса+20°... +7°
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Полтава+14°... +7°
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Рівне+18°... +6°
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Сімферополь+14°... +4°
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Суми+15°... +5°
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Тернопіль+17°... +5°
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Харків+14°... +5°
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Херсон+18°... +6°
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Хмельницький+17°... +5°
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Черкаси+17°... +6°
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Чернігів+16°... +6°
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Чернівці+17°... +7°