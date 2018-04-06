Укргідрометцентр попереджає про лавинну небезпеку в Карпатах

Лавинна небезпека сягає 3 рівня.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / Фото УНІАН

Сьогодні, 6 квітня, через підвищення температури повітря у Карпатах зберігатиметься лавинна небезпека 3 рівня.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"6 квітня, у зв'язку з пiдвищенням температури повiтря, у високогір'ї Івано-Франкiвської та Закарпатської областей зберігається значна снiголавинна небезпека (3 рiвень), - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на вихідних в Україні збережеться тепла погода, опадів синоптики не обіцяють.