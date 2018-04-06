У Львівській області зацвіли крокуси (фоторепортаж)

Найпівнічніша популяція шафрана Гейфеля в Україні знаходиться в урочищі "Чорний ліс".

На Львівщині зацвіли крокуси / УНІАН

У урочищі "Чорний ліс" на території Великомостівського лісництва ДП "Жовківське лісове господарство" (Львівська область) у розпалі цвітіння крокусів (шафрану).

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Територія в урочищі "Чорний ліс", на якій росте шафран, є унікальною, оскільки саме тут знаходиться найпівнічніша популяція шафрана Гейфеля в Україні. На території лісництва мають намір створити новий ботанічний заказник загальнодержавного значення "Малополіський шафран".

Нагадаємо, у Мукачеві в листопаді зацвіла сакура.