У Львівській області зацвіли крокуси (фоторепортаж)

15:15, 6 квітня 2018
364

Найпівнічніша популяція шафрана Гейфеля в Україні знаходиться в урочищі "Чорний ліс".

На Львівщині зацвіли крокуси / УНІАН
На Львівщині зацвіли крокуси / УНІАН

У урочищі "Чорний ліс" на території Великомостівського лісництва ДП "Жовківське лісове господарство" (Львівська область) у розпалі цвітіння крокусів (шафрану).

Погода на великодні вихідні: в Україні буде тепло і без опадів (карта)

Територія в урочищі "Чорний ліс", на якій росте шафран, є унікальною, оскільки саме тут знаходиться найпівнічніша популяція шафрана Гейфеля в Україні. На території лісництва мають намір створити новий ботанічний заказник загальнодержавного значення "Малополіський шафран".

Нагадаємо, у Мукачеві в листопаді зацвіла сакура.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні температура до +19° (карта) В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні температура до +19° (карта)
Завтра в Україні практично без опадів, на півдні температура до +19° (відеопрогноз) Завтра в Україні практично без опадів, на півдні температура до +19° (відеопрогноз)
Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку
У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь
У Києві сьогодні без опадів, температура до +13° У Києві сьогодні без опадів, температура до +13°
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні та заході до +21° (карта) В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні та заході до +21° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 3 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
49 %
759 мм
5.4 м/с
2 %
Стрічка новин