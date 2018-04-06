У Китаї оголосили "блакитне" попередження через піщані бурі
Місцевим жителям радять закрити вікна і двері своїх будинків, а під час виходу на вулицю одягати маски.
Метеослужба Китаю оголосила "блакитне" попередження у зв'язку з піщаними бурями, які очікуються на північному заході країни.
Острів Крит накрила піщана буря
Пил і вітер торкнуться деяких районів провінції Цинхай, Ганьсу, Шеньсі, Шаньсі, а також Сіньцзян-Уйгурського автономного району, АР Внутрішня Монголія і Нінся-Хуейського автономного району, передає Сіньхуа.
Місцевим жителям радять закрити вікна і двері своїх будинків, а також під час виходу на вулицю надягати протипилові маски.
Варто зазначити, що в Китаї прийнята чотирирівнева система попереджень про несприятливі погодні умови, в якій найвищий рівень небезпеки позначається червоним кольором, за ним ідуть оранжевий, жовтий і блакитний.
Нагадаємо, піщана буря призвела до загибелі однієї людини в Єгипті.
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