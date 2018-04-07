Сьогодні в Україні без опадів, температура до +19°

10:28, 7 квітня 2018
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Вночі місцями температура впаде до -1°.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Сьогодні, 7 квітня, на території України очікується тепла малохмарна погода без опадів. Температура місцями сягатиме 19° тепла.

За даними Укргідрометцентру, на заході України денна температура повітря коливатиметься від 12° до 19° тепла. Найтепліше буде на Закарпатті - +17°...+19°. Вночі температура у Луцьку та Рівному впаде до -1°, вінших західних областях нічна температура буде з позначкою "+" - максимально до 7° тепла.

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Па півдні України опадів не передбачається. Повітря прогріється максимально до +19° у Миколаївській області, в Одеській та Херсонській областях - 15°...17° тепла. Вночі на півдні температура коливатиметься від +3° до +7°.

На півночі України температура повітря максимально прогріється до +15°. Загалом денна температура коливатиметься від 12° до 15° тепла, вночі від +1° до +6°. Опадів не передбачається.

У центральних регіонах денна температура 13°...16° тепла, без опадів. Вночі температура опуститься до 3° тепла.

У східних регіонах очікується тепла погода, вдень стовпчики термометрів піднімуться від 13° до 19° тепла. Вночі 3°...7° тепла. Погода малохмарна, без опадів.

У столиці 7 квітня температура вдень коливатиметься від +12° до +14°, вночі - 3°...5° тепла. Опадів не передбачається.

Як повідомляв УНІАН, на Великдень в Україні збережеться тепла погода, опадів синоптики не обіцяють. У західних областях очікується до +21°.

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