Сьогодні в Україні без опадів, температура до +19°
Вночі місцями температура впаде до -1°.
Сьогодні, 7 квітня, на території України очікується тепла малохмарна погода без опадів. Температура місцями сягатиме 19° тепла.
За даними Укргідрометцентру, на заході України денна температура повітря коливатиметься від 12° до 19° тепла. Найтепліше буде на Закарпатті - +17°...+19°. Вночі температура у Луцьку та Рівному впаде до -1°, вінших західних областях нічна температура буде з позначкою "+" - максимально до 7° тепла.
У Львівській області зацвіли крокуси (фоторепортаж)
Па півдні України опадів не передбачається. Повітря прогріється максимально до +19° у Миколаївській області, в Одеській та Херсонській областях - 15°...17° тепла. Вночі на півдні температура коливатиметься від +3° до +7°.
На півночі України температура повітря максимально прогріється до +15°. Загалом денна температура коливатиметься від 12° до 15° тепла, вночі від +1° до +6°. Опадів не передбачається.
У центральних регіонах денна температура 13°...16° тепла, без опадів. Вночі температура опуститься до 3° тепла.
У східних регіонах очікується тепла погода, вдень стовпчики термометрів піднімуться від 13° до 19° тепла. Вночі 3°...7° тепла. Погода малохмарна, без опадів.
У столиці 7 квітня температура вдень коливатиметься від +12° до +14°, вночі - 3°...5° тепла. Опадів не передбачається.
Як повідомляв УНІАН, на Великдень в Україні збережеться тепла погода, опадів синоптики не обіцяють. У західних областях очікується до +21°.
Погода в Україні
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Вінниця+16°... +6°
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Дніпро+15°... +5°
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Донецьк+13°... +3°
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Житомир+16°... +6°
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Запоріжжя+14°... +5°
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Івано-Франківськ+16°... +3°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+17°... +5°
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Луганськ+11°... +3°
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Луцьк+18°... +7°
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Львів+17°... +6°
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Миколаїв+19°... +7°
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Одеса+20°... +7°
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Полтава+14°... +7°
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Рівне+18°... +6°
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Сімферополь+14°... +4°
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Суми+15°... +5°
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Тернопіль+17°... +5°
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Харків+14°... +5°
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Херсон+18°... +6°
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Хмельницький+17°... +5°
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Черкаси+17°... +6°
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Чернігів+16°... +6°
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Чернівці+17°... +7°