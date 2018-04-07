В Україні Великдень буде сонячним і теплим

За прогнозом синоптика антициклон Лео, який прийде в Україну, "заблокує будь-які дощові закиди, послабить напругу між українським суспільством та атмосферою, на яку останнім часом було багато нарікань".

Прогноз погоди на 8 квітня в Україні / фото УНІАН

Погода в Україні у неділю, 8 квітня, буде безхмарною та по-справжньому весняною. Найбільше великоднє тепло порадує жителів західної України, де температура повітря становитиме до +21 градуса.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, мудрий антициклон Лео, який прийде в Україну, "заблокує будь-які дощові закиди, послабить напругу між українським суспільством та атмосферою, на яку останнім часом було багато нарікань".

"І вночі 8 квітня, і вдень 8 квітня буде сухо та малохмарно. У Великодню ніч похолодає на Півночі до 0+4 градусів. Вдень на Великдень в Україні +14+19 градусів", – наголосила синоптик.

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У Києві Великодня ніч буде холодною, 0+2 градуси. Вдень 8 квітня, у столиці очікуються сонячні +15 градусів.

Прогноз погоди на суботу, 7 квітня, у містах України:

Ужгород – +21…+23

Львів – +19…+21

Івано-Франківськ – +18…+20

Тернопіль – +18…+20

Чернівці – +18…+20

Хмельницький – +17…+19

Луцьк – +19…+21

Рівне – +18…+20

Житомир – +16…+18

Вінниця – +17…+19

Одеса – +14…+16

Миколаїв – +18…+20

Херсон – +17…+19

Сімферополь – +16…+18

Кропивницький – +15…+17

Черкаси – +15…+17

Чернігів – +15…+17

Суми – +14…+16

Полтава – +14…+16

Дніпро – +14…+16

Запоріжжя – +17…+19

Донецьк – +16…+18

Луганськ – +14…+16

Харків – +14…+16

Київ – +14…+16