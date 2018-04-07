В Україні Великдень буде сонячним і теплим
За прогнозом синоптика антициклон Лео, який прийде в Україну, "заблокує будь-які дощові закиди, послабить напругу між українським суспільством та атмосферою, на яку останнім часом було багато нарікань".
Погода в Україні у неділю, 8 квітня, буде безхмарною та по-справжньому весняною. Найбільше великоднє тепло порадує жителів західної України, де температура повітря становитиме до +21 градуса.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
За її словами, мудрий антициклон Лео, який прийде в Україну, "заблокує будь-які дощові закиди, послабить напругу між українським суспільством та атмосферою, на яку останнім часом було багато нарікань".
"І вночі 8 квітня, і вдень 8 квітня буде сухо та малохмарно. У Великодню ніч похолодає на Півночі до 0+4 градусів. Вдень на Великдень в Україні +14+19 градусів", – наголосила синоптик.
Погода на великодні вихідні: в Україні буде тепло і без опадів (карта)
У Києві Великодня ніч буде холодною, 0+2 градуси. Вдень 8 квітня, у столиці очікуються сонячні +15 градусів.
Прогноз погоди на суботу, 7 квітня, у містах України:
Ужгород – +21…+23
Львів – +19…+21
Івано-Франківськ – +18…+20
Тернопіль – +18…+20
Чернівці – +18…+20
Хмельницький – +17…+19
Луцьк – +19…+21
Рівне – +18…+20
Житомир – +16…+18
Вінниця – +17…+19
Одеса – +14…+16
Миколаїв – +18…+20
Херсон – +17…+19
Сімферополь – +16…+18
Кропивницький – +15…+17
Черкаси – +15…+17
Чернігів – +15…+17
Суми – +14…+16
Полтава – +14…+16
Дніпро – +14…+16
Запоріжжя – +17…+19
Донецьк – +16…+18
Луганськ – +14…+16
Харків – +14…+16
Київ – +14…+16
Погода в Україні
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Вінниця+16°... +6°
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Дніпро+15°... +5°
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Донецьк+13°... +3°
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Житомир+16°... +6°
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Запоріжжя+14°... +5°
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Івано-Франківськ+16°... +3°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+17°... +5°
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Луганськ+11°... +3°
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Луцьк+18°... +7°
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Львів+17°... +6°
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Миколаїв+19°... +7°
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Одеса+20°... +7°
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Полтава+14°... +7°
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Рівне+18°... +6°
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Сімферополь+14°... +4°
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Суми+15°... +5°
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Тернопіль+17°... +5°
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Харків+14°... +5°
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Херсон+18°... +6°
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Хмельницький+17°... +5°
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Черкаси+17°... +6°
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Чернігів+16°... +6°
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Чернівці+17°... +7°