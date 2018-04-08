Прогноз погоди на 9 квітня: весна вступила у свої права
Як зазначають синоптики, погоду в Україні визначатиме область високого тиску.
Погода в Україні у понеділок, 9 квітня, буде тепло та сонячно, хоча майже на всій території України на небі можна буде побачити хмари. Опади не очікуються. Температура повітря у середньому становитиме 20 градусів тепла.
Відповідну інформацію оприлюднив Гідрометцентр на своєму офіційному сайті.
Як зазначають синоптики, погоду в Україні буде визначати область високого тиску.
Так, найтепліше буде на Львівщині та на Закарпатті, де температура підніметься до 21 – 23 градусів вище нуля, а найхолодніше очікується на Луганщині - +16 - +18 градусів. На узбережжі ж морів фахівці прогнозують до 16 градусів тепла.
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Прогноз погоди на вівторок, 9 квітня, у містах України:
Ужгород – +21…+23
Львів – +21…+23
Івано-Франківськ – +20…+22
Тернопіль – +19…+21
Чернівці – +20…+22
Хмельницький – +19…+21
Луцьк – +20…+22
Рівне – +20…+22
Житомир – +19…+21
Вінниця – +19…+21
Одеса – +15…+17
Миколаїв – +19…+21
Херсон – +18…+20
Сімферополь – +17…+19
Кропивницький – +18…+20
Черкаси – +19…+21
Чернігів – +18…+20
Суми – +17…+19
Полтава – +19…+21
Дніпро – +18…+20
Запоріжжя – +17…+19
Донецьк – +17…+19
Луганськ – +16…+18
Харків – +18…+20
Київ – +18…+20
Додамо, що вітер здебільшого буде південно-східним, а швидкість його становитиме 5-10 метрів за секунду, а на Приазов'ї очікуються пориви до 15-20 метрів за секунду.
Щодо Києва, то тут у понеділок, 9 квітня, буде без опадів, а температура повітря підніметься до 18-20 метрів за секунду.
До слова, за даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 09 квітня найвища температура вдень була 23,8 тепла в 1972року, а найнижча – вночі 5,1 морозу в 1896 року
Погода в Україні
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Вінниця+16°... +6°
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Дніпро+15°... +5°
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Донецьк+13°... +3°
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Житомир+16°... +6°
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Запоріжжя+14°... +5°
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Івано-Франківськ+16°... +3°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+17°... +5°
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Луганськ+11°... +3°
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Луцьк+18°... +7°
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Львів+17°... +6°
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Миколаїв+19°... +7°
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Одеса+20°... +7°
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Полтава+14°... +7°
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Рівне+18°... +6°
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Сімферополь+14°... +4°
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Суми+15°... +5°
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Тернопіль+17°... +5°
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Харків+14°... +5°
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Херсон+18°... +6°
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Хмельницький+17°... +5°
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Черкаси+17°... +6°
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Чернігів+16°... +6°
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Чернівці+17°... +7°