Синоптики розповіли, якої погоди чекати українцям на поминальні дні

Загалом, цей тиждень в Україні буде сонячним, у поминальні дні парасольки не знадобляться.

Тиждень в Україні буде сонячний / Фото УНІАН

Один день у зимових чоботах і шубі, інший - у футболці й окулярах. Так колотило українців цілий тиждень. Стовпчик термометра стрибав то вгору, то вниз - від нуля до плюс 20.

Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Тиждень.

Хоча березень мав поступово по градусу підготувати до тепла, натомість здивував лютими морозами подекуди до мінус 20. Плюс насипав подвійну норму опадів. Є відчуття, що місяці в календарі зсунулись, а весну взагалі хтось украв. Спочатку дуже лютий березень і одразу теплющий квітень. Результати дехто побачив у своїх хатах. Повені розлилися на Харківщині, Сумщині, Полтавщині. Але як повідомили в Укргідрометцентрі, це розтеклися по угіддях маленькі річки та ставки. Далі боятися жителям цих областей нічого.

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А от більші річки, як-от Сіверський Донець, Прип’ять, Десна, Дніпро, Дунай - зараз набирають по 20 сантиметрів води щодня. Тому починати вичерпувати воду найближчі дні можна Луганщині, Чернігівщині, частині Сумщини та Волині. А от у місті Вилкове на Одещині річка Дунай уже набралася талої води по вінця і ще поглинатиме її далі.

Кому пощастило, то це карпатцям. Наступний тиждень там буде теплим із незначними опадами. І саме це рятує регіон від водопілля.

Загалом, в Україні буде сонячно. 5-10 градусів тепла вночі, вдень 15-22 градуси тепла. Тож у поминальні дні парасольки не знадобляться.

І якщо вірити народним прикметам, в Україні буде тепле літо. Бо як на Великдень небо похмуре - літо буде холодним. Але цієї неділі було чисте та сонячне небо.