Синоптики розповіли, якої погоди чекати українцям на поминальні дні
Загалом, цей тиждень в Україні буде сонячним, у поминальні дні парасольки не знадобляться.
Один день у зимових чоботах і шубі, інший - у футболці й окулярах. Так колотило українців цілий тиждень. Стовпчик термометра стрибав то вгору, то вниз - від нуля до плюс 20.
Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Тиждень.
Хоча березень мав поступово по градусу підготувати до тепла, натомість здивував лютими морозами подекуди до мінус 20. Плюс насипав подвійну норму опадів. Є відчуття, що місяці в календарі зсунулись, а весну взагалі хтось украв. Спочатку дуже лютий березень і одразу теплющий квітень. Результати дехто побачив у своїх хатах. Повені розлилися на Харківщині, Сумщині, Полтавщині. Але як повідомили в Укргідрометцентрі, це розтеклися по угіддях маленькі річки та ставки. Далі боятися жителям цих областей нічого.
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А от більші річки, як-от Сіверський Донець, Прип’ять, Десна, Дніпро, Дунай - зараз набирають по 20 сантиметрів води щодня. Тому починати вичерпувати воду найближчі дні можна Луганщині, Чернігівщині, частині Сумщини та Волині. А от у місті Вилкове на Одещині річка Дунай уже набралася талої води по вінця і ще поглинатиме її далі.
Кому пощастило, то це карпатцям. Наступний тиждень там буде теплим із незначними опадами. І саме це рятує регіон від водопілля.
Загалом, в Україні буде сонячно. 5-10 градусів тепла вночі, вдень 15-22 градуси тепла. Тож у поминальні дні парасольки не знадобляться.
І якщо вірити народним прикметам, в Україні буде тепле літо. Бо як на Великдень небо похмуре - літо буде холодним. Але цієї неділі було чисте та сонячне небо.
Погода в Україні
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Вінниця+16°... +6°
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Дніпро+15°... +5°
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Донецьк+13°... +3°
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Житомир+16°... +6°
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Запоріжжя+14°... +5°
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Івано-Франківськ+16°... +3°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+17°... +5°
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Луганськ+11°... +3°
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Луцьк+18°... +7°
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Львів+17°... +6°
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Миколаїв+19°... +7°
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Одеса+20°... +7°
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Полтава+14°... +7°
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Рівне+18°... +6°
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Сімферополь+14°... +4°
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Суми+15°... +5°
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Тернопіль+17°... +5°
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Харків+14°... +5°
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Херсон+18°... +6°
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Хмельницький+17°... +5°
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Черкаси+17°... +6°
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Чернігів+16°... +6°
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Чернівці+17°... +7°