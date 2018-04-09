В Україні сьогодні без опадів, місцями потепліє до +22°

08:08, 9 квітня 2018
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Найтепліше буде на заході країни.

Сьогодні В Україні без опадів / Фото УНІАН
Сьогодні в Україні без опадів / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 9 квітня в Україні без опадів, на заході до +22°.

У Львівській області зацвіли крокуси (фоторепортаж)

На сході без опадів, температура до +18°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +21°.

На заході України без опадів. Температура до +22°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +18°. У центрі без опадів, температура до +19°.

За народним прогнозом, 9 квітня - день Мотрони. До цього дня майже весь сніг вже сходив, прилітали птахи.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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