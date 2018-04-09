У Києві сьогодні без опадів, температура до +18°

08:30, 9 квітня 2018
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Вітер в столиці південний та південно-західний, до 4,9 м/с.

Сьогодні В Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 9 квітня, в Києві без опадів, температура до +18°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +18°, ввечері - до +12°. Вітер південний і південно-західний, до 4,9 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:24, а зайде о 19:37.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня в Україні без опадів, на заході до +22°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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