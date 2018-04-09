Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

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На понеділок, 9 квітня, у трьох областях України оголосили штормове попередження, очікується сильний вітер.

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Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях очікуються пориви вітру до 15-20 м/с.

Укргідрометцентр

Нагадаємо, 9 квітня в Україні без опадів, на заході до +22°.