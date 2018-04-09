У трьох областях України оголосили штормове попередження

09:27, 9 квітня 2018
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Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

На понеділок, 9 квітня, у трьох областях України оголосили штормове попередження, очікується сильний вітер.

У Києві сьогодні без опадів, температура до +18°

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях очікуються пориви вітру до 15-20 м/с.

Укргідрометцентр
Укргідрометцентр

Нагадаємо, 9 квітня в Україні без опадів, на заході до +22°.

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