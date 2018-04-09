Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках України

10:49, 9 квітня 2018
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Найближчими днями на рівнинних річках України продовжиться розвиток весняного водопілля.

На річках очікуються підйоми рівнів води / УНІАН
На річках очікуються підйоми рівнів води / УНІАН

Протягом 9-10 квітня на річках України очікується підвищення рівнів води.

Про це попереджає Український гідрометцентр.

В Україні сьогодні без опадів, місцями потепліє до +22°

Так, протягом 9-10 квітня подальший підйом рівнів води становитиме:

- на рiчках басейнів Прип'яті, середніх та нижніх течіях Сули, Псла, Ворскли 0,1-0,5 з виходом води на заплаву, її подальшим затопленням (Сумська, Полтавська обл.), досягненням і перевищенням вiдмiток початкового затоплення окремих господарських споруд (у Ратнiвському, Старовижівському, Маневицькому, Любешівському р-нах Волинської обл.);

- на річках басейну Десни, Сіверського Дінця на 0,4-1,2 м з виходом води на заплаву Десни (в районі м. Новгород-Сіверський) і малих річок у Чернігівській, Сумській областях та подальшим її затопленням на р. Убідь, р .Снов: подальший перелив води через дороги місцевого значення, оточення водою понижених населених пунктів у Чернігівському районі (Чернігівської обл.); досягненням і перевищенням вiдмiток початкового затоплення окремих господарських споруд  та  населених пунктів у Новопсковському районі Луганської області;

- на Верхньому Дніпрі (у Чернігівської обл.) на 0,2-0,4 м з початковим виходом води на заплаву.

Нагадаємо, на понеділок, 9 квітня, у трьох областях України оголосили штормове попередження, очікується сильний вітер.

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