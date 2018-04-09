На Закарпатті зберігається лавинна небезпека

11:52, 9 квітня 2018
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Лавинна небезпека сягає 3 рівня.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / Фото УНІАН
У Карпатах зберігається лавинна небезпека / Фото УНІАН

Сьогодні, 9 квітня, у горах Закарпатської області зберігатиметься лавинна небезпека 3 рівня.

В Україні сьогодні без опадів, місцями потепліє до +22°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

9 квітня на високогір’ї Закарпатської області зберігається значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", - йдеться в повідомленні.

У той же час у горах Львівської та Чернiвецької областей, у зв'язку зi сходженням снiгового покриву, снiголавинний сезон оголошується закритим.

Нагадаємо, на понеділок, 9 квітня, у трьох областях України оголосили штормове попередження, очікується сильний вітер.

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