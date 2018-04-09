Завтра в Україні буде тепло і сонячно

16:30, 9 квітня 2018
108

На півдні до +24°.

Завтра в Україні без опадів / фото УНІАН
Завтра в Україні без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 10 квітня в Україні без опадів, на півдні до +24°.

На Закарпатті зберігається лавинна небезпека

На сході без опадів, температура до +19°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +24°.

На заході України без опадів. Температура до +23°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +20°. У центрі також місцями очікуються опади, температура до +21°.

За народним прогнозом, 10 квітня - день Іларіона. З цього дня у давнину припинявся санний шлях. Якщо у цей день птахи в'ють гнізда на сонячній стороні - до холодного літа.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Погода на вихідні: в Україні буде тепло і без опадів (карта) Погода на вихідні: в Україні буде тепло і без опадів (карта)
У Парижі встановилася липнева спека У Парижі встановилася липнева спека
Завтра в Україні практично без опадів, на півдні температура до +19° (відеопрогноз) Завтра в Україні практично без опадів, на півдні температура до +19° (відеопрогноз)
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках
Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження
В Європі настало "квітневе літо": у Німеччині та Нідерландах вже засмагають (відео) В Європі настало "квітневе літо": у Німеччині та Нідерландах вже засмагають (відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 2 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
49 %
759 мм
5.4 м/с
2 %
Стрічка новин