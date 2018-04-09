Завтра у Києві без опадів, вдень температура до +20°

Ввечері - до +14°.

У Києві завтра без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 10 квітня, в Києві без опадів, температура до +20°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +20°, ввечері - до +14°. Вітер південний і південно-західний, до 3,2 м/с.

Сонце в столиці зійде у 06:17, а зайде у 19:42.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня в Україні без опадів, на півдні до +24°.

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