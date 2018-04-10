Сьогодні в Україні без опадів, на заході температура до +24° (карта)

08:12, 10 квітня 2018
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Найрохолодніше буде на сході - до +19°.

В Україні сьогодні буде тепло / Фото УНІАН
В Україні сьогодні буде тепло / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 10 квітня в Україні без опадів, на півдні до +24°.

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На сході без опадів, температура до +19°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +24°.

На заході України без опадів. Температура до +24°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +20°. У центрі також місцями очікуються опади, температура до +21°.

Прогноз на 10 квітня / УНІАН
Прогноз на 10 квітня / УНІАН

За народним прогнозом, 10 квітня - день Іларіона. З цього дня у давнину припинявся санний шлях. Якщо у цей день птахи в'ють гнізда на сонячній стороні - до холодного літа.

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