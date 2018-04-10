У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +20°

08:30, 10 квітня 2018
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Ввечері - до +14°.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 10 квітня, в Києві без опадів, температура до +20°.

Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках України

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +20°, ввечері - до +14°. Вітер південний і південно-західний, до 3,2 м/с.

Сонце в столиці зійде у 06:17, а зайде у 19:42.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня в Україні без опадів, на півдні до +24°.

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