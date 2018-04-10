На Закарпатті зберігається лавинна небезпека

09:37, 10 квітня 2018
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У горах Львівської та Чернiвецької областей сніголавинний сезон оголошується закритим.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН
У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН

Сьогодні, 10 квітня, у Закарпатській області очікується лавинна небезпека 3 рівня.

У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +20°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"10 квітня на високогір’ї  Закарпатської області зберігається значна снiголавинна  небезпека (3 рiвень)", - йдеться в повідомленні.

У той же час у горах Львівської та Чернiвецької областей уже зійшов сніг, тому сніголавинний сезон тут оголошується закритим.

Нагадаємо,10 квітня в Україні без опадів, на півдні до +24°.

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