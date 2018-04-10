Народний синоптик розповів, яка погода очікує українців у квітні

Горбань прогнозує, що до 24 градусів потепліє лише в кінці місяця.

Народний синоптик прогнозує холодний квітень / фото УНІАН

Квітень-2018 буде холодним порівняно з минулими роками.

Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань, передає Gazeta.ua.

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"Але вдень температура буде доходити до 18 градусів тепла. Це радує. Дощів стане менше. Вони будуть короткочасними. У кінці місяця потепліє до 24 градусів", - розповів Горбань.

За його словами, земля ще не прогрілася, як і повітря.

"Паводки, які ми спостерігаємо в ряді регіонів, покрили ґрунт. А під водою - лід. Чернігівщина і північ Луганщини ще зі снігом. У народі кажуть так: найвдаліша посадка картоплі, коли кропива росте на чверть. А цибулю варто садити до цвітіння вишні", - радить синоптик.

Горбань зазначив, що можуть бути заморозки на 5 день після Пасхи і 17 квітня.

Нагадаємо, 10 квітня в Україні без опадів, на півдні до +24°.