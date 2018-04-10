Народний синоптик розповів, яка погода очікує українців у квітні
Горбань прогнозує, що до 24 градусів потепліє лише в кінці місяця.
Квітень-2018 буде холодним порівняно з минулими роками.
Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань, передає Gazeta.ua.
У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +20°
"Але вдень температура буде доходити до 18 градусів тепла. Це радує. Дощів стане менше. Вони будуть короткочасними. У кінці місяця потепліє до 24 градусів", - розповів Горбань.
За його словами, земля ще не прогрілася, як і повітря.
"Паводки, які ми спостерігаємо в ряді регіонів, покрили ґрунт. А під водою - лід. Чернігівщина і північ Луганщини ще зі снігом. У народі кажуть так: найвдаліша посадка картоплі, коли кропива росте на чверть. А цибулю варто садити до цвітіння вишні", - радить синоптик.
Горбань зазначив, що можуть бути заморозки на 5 день після Пасхи і 17 квітня.
Нагадаємо, 10 квітня в Україні без опадів, на півдні до +24°.
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