В Японії стався потужний землетрус, чотири людини постраждали

11:46, 10 квітня 2018
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Цього тижня можливий ще один землетрус.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Чотири людини отримали травми в результаті землетрусу магнітудою 6,1, який стався в японській префектурі Сімане.

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Землетрус стався о 01:32 за місцевим часом, підземні поштовхи не викликали цунамі, передає Сіньхуа з посиланням на Японське метеорологічне агентство.

Епіцентр землетрусу знаходився в точці з координатами 35,2 градуса північної широти і 132,6 градуса східної довготи. Гіпоцентр був розташований на глибині 12 км. Підземні поштовхи відчувалися також в префектурах Тотторі, Окаяма, Хіросіма і Ехіме в центральній і західній частині країни.

У результаті землетрусу постраждали не менше чотирьох осіб у префектурі Сімане, пошкоджено будівлі і дороги, припинено електро- та водопостачання в деяких кварталах.

Японське метеорологічне агентство попередило про можливий землетрус цього тижня і закликало населення вжити превентивних заходів.

Нагадаємо, у результаті землетрусу, який стався 2 квітня в провінції Керманшах на заході Ірану, постраждали 23 людини.

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