Синоптики попереджають про підвищення рівня води на водоймах України

У місті Вилкове (Одеська область) очікується підтоплення понижених незаселених територій.

На річках очікуються підйоми рівнів води / УНІАН

На річках України триває розвиток весняного водопілля, очікується підвищення рівня води.

Про це попереджає Український гідрометцентр.

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Протягом дня підйом рівнів води становитиме:

- на річках басейнів Прип'яті, середніх і нижніх течіях Сули, Псла, Ворскли - 0,1-0,5 м з виходом води на заплаву, її подальшим затопленням (Сумська, Полтавська обл.), досягнення відміток початкового затоплення окремих господарських споруд (в Ратневському, Старовижівському, Любешівському, Маневицькому районах Волинської обл.);

- на річках басейну Десни, Сіверського Дінця - 0,4-1,2 м з виходом води на заплаву Десни (в районі Новгород-Сіверського) і малих річок в Чернігівській, Сумській областях та подальшим затопленням на р. Убідь, p. Снов: подальшим переливом води через дороги місцевого значення, оточенням водою знижених населених пунктів у Чернігівському районі (Чернігівської обл.), досягнення відміток початкового затоплення окремих господарських споруд і населених пунктів в Новопсковському районі Луганської області;

- на Верхньому Дніпрі в Чернігівській області - 0,2-0,4 м з початковим виходом води на заплаву без негативних наслідків.

Також під впливом вітру в умовах проходження хвилі весняного водопілля на українській ділянці Дунаю у м. Вилкове (Одеська область) очікується вміст небезпечних рівнів води 165-175 см, підтоплення понижених незаселених територій.

Нагадаємо, 10 квітня в Закарпатській області очікується лавинна небезпека 3 рівня.