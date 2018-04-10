Українців попереджають про пожежну небезпеку

13:59, 10 квітня 2018
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Протягом 11-13 квітня у Києві очікується високий рівень пожежної небезпеки.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Найближчими днями у кількох областях України очікується пожежна небезпека.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України з посиланням на Український гідрометцентр.

На Закарпатті зберігається лавинна небезпека

Так, 11-13 квітня у західних, Житомирській, 13 квітня і у більшості районів Вінницької області очікується надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки; на решті території України переважатиме високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки.

Також 11 квітня у північних та центральних районах Київської області, 12-13 квітня по області очікується високий (4 класу), у районі Чорнобиля надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. Протягом 11-13 квітня у Києві очікується високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, на річках України триває розвиток весняного водопілля, очікується підвищення рівня води.

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