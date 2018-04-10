Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

У Чилі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У вівторок, 10 квітня, у Чилі стався землетрус магнітудою 6,2.

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Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 54 км від населеного пункту Овальє. Осередок землетрусу залягав на глибині 76,1 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, чотири людини отримали травми в результаті землетрусу магнітудою 6,1, який стався в японській префектурі Сімане.