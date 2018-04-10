В Україні завтра збережеться тепла погода, на заході пройдуть дощі (відеопрогноз)

На півдні температура до +25°.

У західних областях завтра пройдуть дощі / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, в середу, 11 квітня, в Україні практично без опадів, на півдні до +25°.

Читайте також Українців попереджають про пожежну небезпеку

На сході без опадів, температура до +23°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +25°.

На заході України пройдуть дощі. Температура до +23°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +22°. У центрі без опадів, температура до +23°.

За народним прогнозом, 11 квітня - Марка мученика. На свято Марка йде дощ — то й на камені овес зійде.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.