У Києві завтра без опадів, температура до +22°

17:00, 10 квітня 2018
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Увечері температура в столиці до +16°.

У Києві завтра без опадів / фото УНІАН
У Києві завтра без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 11 квітня в Києві без опадів, температура до +22°.

Українців попереджають про пожежну небезпеку

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +22°, ввечері - до +16°. Вітер мінливий, до 5,5 м/с.

Сонце в столиці зійде у 06:15, а зайде о 19:43.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 11 квітня, в Україні практично без опадів, на півдні до +25°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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