Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +25°

08:00, 11 квітня 2018
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Дощі очікуються в західних областях.

Сьогодні місцями пройдуть дощі / live4fun.ru
Сьогодні місцями пройдуть дощі / live4fun.ru

Згідно з даними Погода УНІАН, в середу, 11 квітня, в Україні практично без опадів, на півдні до +25°.

На сході без опадів, температура до +23°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +25°.

Українців попереджають про пожежну небезпеку

На заході України пройдуть дощі. Температура до +23°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +22°. У центрі без опадів, температура до +23°.

За народним прогнозом, 11 квітня - Марка мученика. На свято Марка йде дощ — то й на камені овес зійде.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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