У Києві сьогодні без опадів, температура до +22°

08:30, 11 квітня 2018
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Вітер мінливий, до 5,5 м/с.

Сьогодні В Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 11 квітня в Києві без опадів, температура до +22°.

У Києві завтра без опадів, температура до +22°

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +22°, ввечері - до +16°. Вітер мінливий, до 5,5 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:15, а зайде о 19:43.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 11 квітня, в Україні практично без опадів, на півдні до +25°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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