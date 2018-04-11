В Івано-Франківській області зберігається лавинна небезпека

09:49, 11 квітня 2018
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Лавинна небезпека сягає 3 рівня.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / Фото УНІАН
У Карпатах зберігається лавинна небезпека / Фото УНІАН

Протягом 11 квітня у горах Івано-Франківської області очікується лавинна небезпека 3 рівня.

У Києві сьогодні без опадів, температура до +22°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"11 квітня, у зв’язку з очікуваними опадами, на високогір’ї Iвано-Франкiвської області очікується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", - йдеться в повідомленні.

Синоптики також повідомляють, що протягом 3-6 квітня у Карпатах зійшло 12 снігових лавин. Збитків не завдано.

Нагадаємо, у середу, 11 квітня, в Україні практично без опадів, на півдні до +25°.

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